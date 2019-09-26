https://static.news.ru/photo/6a03d4ae-e052-11e9-9b42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alvis Cyrille Jiyong Jang (Alvis Jean)/Wikimedia

Республика Корея готовит прототип истребителя KF-X — реактивного боевого самолёта собственного производства. Презентация запланирована на 2021 год.

Конструкция машины прошла испытания и отвечает всем требованиям Минобороны государства. Следующий этап — сборка первого образца. Создание новейшего авиационного комплекса хотят завершить к 2026 году, передаёт агентство Yonhap .

Проект запустили в январе 2016-го. Программа обойдётся в $7,3 млрд. Основная цель КF-X — замена устаревших F-4 и F-5 в составе военно-воздушных сил Южной Кореи.

Ранее News.ru сообщал, что российские конструкторы занимаются разработкой истребителей шестого поколения. Об этом сообщил гендиректор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов. По его словам, аппарат могут сделать беспилотным.