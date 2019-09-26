Республика Корея готовит прототип истребителя KF-X — реактивного боевого самолёта собственного производства. Презентация запланирована на 2021 год.
Конструкция машины прошла испытания и отвечает всем требованиям Минобороны государства. Следующий этап — сборка первого образца. Создание новейшего авиационного комплекса хотят завершить к 2026 году, передаёт агентство
Проект запустили в январе 2016-го. Программа обойдётся в $7,3 млрд. Основная цель КF-X — замена устаревших F-4 и F-5 в составе военно-воздушных сил Южной Кореи.
Ранее News.ru сообщал, что российские конструкторы занимаются разработкой истребителей шестого поколения. Об этом сообщил гендиректор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов. По его словам, аппарат могут сделать беспилотным.