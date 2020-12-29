Японские читатели восхитились российским Су-57

https://static.news.ru/photo/580744d6-4a6c-11eb-8934-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Читатели сайта Yahoo News Japan выразили восхищение российским истребителем-невидимкой Су-57. По их мнению, данный истребитель пятого поколения смотрится лучше американских F-35.

Так японцы отреагировали на публикацию о поступлении в распоряжение Воздушно-космических сил РФ первого серийного Су-57. Ещё 75 таких боевых машин должно быть принято на вооружение до конца 2028 года.

Свои восторженные комментарии читатели оставили под публикацией на сайте Yahoo News Japan, сообщает радио Sputnik.

Японцы посчитали, что стать поклонником Су-57 можно, всего лишь изучив его лётные характеристики: «Восточные истребители выглядят идеально, как фигуристки. А западные больше похожи на квадратных хоккеистов», «Видимо, в реальном бою он также будет хорош. Может, лучше купить Су-57, а не F-35?», «Ничего общего с фейковым истребителем-невидимкой из одной известной страны. Только меня истребители Су возбуждают?», «Лучше бы силы самообороны Японии купили российские самолёты. Но это нереально».

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из авиаполков Южного военного округа получил первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. В 2021 году российские военные получат ещё четыре таких боевых машины.