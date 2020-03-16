Агентство по закупкам, технологиям и логистике при Министерстве обороны Японии представило документ, в котором сообщило о планах по разработке дух видов гиперзвукового оружия. У него будут разные боеголовки.
Оборонное ведомство Страны восходящего солнца намерено получить гиперскоростной парящий блок (HVGP) и гиперзвуковую крылатую ракету (HCM). Испытания первых образцов могут пройти в период с 2024 по 2028 годы, отмечает Defense News. В случае их успеха ракеты, вероятно, поступят на вооружение в начале 2030-х годов.