https://static.news.ru/photo/9087b414-678f-11ea-a23d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 防衛省 海上自衛隊 (Japan Maritime Self-Defense Force)/facebook.com

Агентство по закупкам, технологиям и логистике при Министерстве обороны Японии представило документ, в котором сообщило о планах по разработке дух видов гиперзвукового оружия. У него будут разные боеголовки.

Оборонное ведомство Страны восходящего солнца намерено получить гиперскоростной парящий блок (HVGP) и гиперзвуковую крылатую ракету (HCM). Испытания первых образцов могут пройти в период с 2024 по 2028 годы, отмечает Defense News. В случае их успеха ракеты, вероятно, поступят на вооружение в начале 2030-х годов.

Japan unveils its hypersonic weapons plans https://t.co/TeGZsfZPgv pic.twitter.com/1zii7L8NPg — Defense News (@defense_news) March 13, 2020

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил об американских инновационных разработках в области гиперзвукового оружия, назвав его одним из главных приоритетов Минобороны Соединённых Штатов, писал NEWS.ru.