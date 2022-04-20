Япония продолжит следить за Россией после испытаний ракеты «Сармат»

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Правительство Японии продолжит следить за военной активностью РФ и заниматься сбором связанной с ней информации, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Как пишет ТАСС, поводом для такого заявления стало испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Наша страна продолжит следить за военной активностью РФ, включая этот ракетный запуск, и продолжит сбор информации, включая информацию о возможном влиянии [активности] на ситуацию на Украине, — отметил Мацуно.

20 апреля с космодрома Плесецк была успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат». Это первый пуск в программе госиспытаний. После её завершения комплекс поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта, пояснили в Минобороны РФ.

С успешно выполненной задачей Вооружённые силы РФ поздравил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что при создании «Сармата» использовались только отечественные технологии, это обеспечит бесперебойный серийный выпуск.

Ранее аналитики китайского издания Baijiahao объяснили, что дальность полёта российской баллистической ракеты особенно пугает американцев. «Сармат» способен преодолеть расстояние в 18 тысяч километров.