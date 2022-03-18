WSJ: Турция должна передать Украине российские С-400

Бывший оперативный сотрудник ЦРУ, директор обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project Пол Колбе заявил, что Турции необходимо заключить сделку с США и Украиной, передав последней российские комплексы С-400 для борьбы с Москвой. Он добавил, что взамен Анкара получит американские аналоги, а также возобновится поставки F-35. Он напомнил, что покупка Анкарой российских вооружений вызвала резко негативную реакцию у Вашингтона, сообщает Wall Street Journal.

Как насчёт тройной игры? США помогают Турции отправить свои С-400 на Украину, предлагают туркам хорошую новую американскую замену и возобновляют поставки F-35, — предложил Колбе.

По мнению эксперта, такая сделка помогла бы восстановить отношения между Турцией и США. Параллельно с этим, отметил Колбе, Украина получит нужное вооружение.

Американская журналистка Лара Логан ранее заявила, что власти США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине. По её словам, за 30 лет работы она такого раньше никогда не видела. Женщина отметила, что представителей СМИ заставляют ненавидеть Владимира Путина, но любить Украину. Она также указала на то, что проявление нацизма в рядах украинских военных носит массовый характер. Она напомнила про фашистскую символику, которую можно встретить практически во всех подразделениях ВСУ.