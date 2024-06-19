«Взрывная технология»: главком ВМФ объяснил, без чего немыслим флот России Главком ВМФ Моисеев: флот РФ немыслим без беспилотных технологий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Александр Моисеев

Современный российский флот немыслим без беспилотных технологий, заявил главком ВМФ страны Александр Моисеев на Международном военно-морском салоне «Флот-2024». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это «взрывная технология» и ее внедрение во все сферы деятельности, в том числе и в военную отрасль, необходимо.

Несомненно, они применяются в первую очередь в военно-морском флоте, потому как корабль, стоящий на вооружении ВМФ, — это сложная система, и деятельность современного флота без применения этих технологий не представляется возможной, — сказал он.

Ранее на выставке HeliRussia-2024 в Москве был представлен модернизированный ударный вертолет HUNTER. Беспилотник способен уничтожать надводные дроны, малоскоростные воздушные цели, бронированную технику и живую силу противника в любое время суток. Он может нести до 200 кг полезной нагрузки, находиться в воздухе до шести часов и пролетать 150 км.

Беспилотники Hunter могут помочь России обеспечить защиту флота от морских дронов-камикадзе, считает директор минского конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты» Владимир Чудаков. По его словам, комплекс также может быть полезен для обеспечения действий сил спецопераций.