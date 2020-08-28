Высший пилотаж: фото с захватывающего авиашоу «Армия-2020»

В рамках форума «Армия-2020» 28 и 29 августа состоялись полёты военной авиации. На аэродроме Кубинка можно было наблюдать в небе многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35С, закладывающий виражи, «бочки» и всевозможные петли — головокружительный пилотаж возможен благодаря двигателям с управляемым вектором тяги. Часть программы была посвящена легендарным «Стрижам». Пилотажная группа выстраивала ромб из девяти истребителей МиГ-29.

Вертолёты Ка-52 и Ми-28 демонстрировали свои возможности в перерывах. Закрыли авиашоу «Русские Витязи». Впервые в одном строю Су-30СМ и Су-35С — всего шесть боевых машин. Также зрители могли наблюдать уникальное представление с участием спортивных поршневых самолётов пилотажной группы «Первый полёт». Як-54 и Як-52 на небольших скоростях показали сложные спортивные и художественные фигуры. Малые радиусы разворотов позволили зрителям в мельчайших деталях наблюдать за машинами, которые синхронно выполнили зрелищные элементы на минимальной дистанции. Пилотажная группа «Первый полёт» — единственная в России профессиональная группа на поршневых самолётах. В составе группы действующие абсолютные чемпионы России, Европы и мира по высшему пилотажу.