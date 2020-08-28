16+

Рубрики

Медиа

Архив

Оружие

Высший пилотаж: фото с захватывающего авиашоу «Армия-2020»

23:11, 29 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках форума «Армия-2020» 28 и 29 августа состоялись полёты военной авиации. На аэродроме Кубинка можно было наблюдать в небе многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35С, закладывающий виражи, «бочки» и всевозможные петли — головокружительный пилотаж возможен благодаря двигателям с управляемым вектором тяги. Часть программы была посвящена легендарным «Стрижам». Пилотажная группа выстраивала ромб из девяти истребителей МиГ-29.

Вертолёты Ка-52 и Ми-28 демонстрировали свои возможности в перерывах. Закрыли авиашоу «Русские Витязи». Впервые в одном строю Су-30СМ и Су-35С — всего шесть боевых машин. Также зрители могли наблюдать уникальное представление с участием спортивных поршневых самолётов пилотажной группы «Первый полёт». Як-54 и Як-52 на небольших скоростях показали сложные спортивные и художественные фигуры. Малые радиусы разворотов позволили зрителям в мельчайших деталях наблюдать за машинами, которые синхронно выполнили зрелищные элементы на минимальной дистанции. Пилотажная группа «Первый полёт» — единственная в России профессиональная группа на поршневых самолётах. В составе группы действующие абсолютные чемпионы России, Европы и мира по высшему пилотажу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилотажная группа «Беркуты»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео