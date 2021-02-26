ВВС США заказали 400 стелс-ракет, «достающих до Сибири»

https://static.news.ru/photo/4ef8f254-78c5-11eb-8e97-96000091f725_660.jpg Фото: US Air Force/flickr .com

Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили договор на поставку 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). Контракт заключён с американской компанией Lockheed Martin.

Военно-промышленная корпорация должна произвести ракеты до июля 2025 года. За это получит по контракту $428,4 млн, сообщает издание Janes.

Ракета AGM-158B JASSM-ER, если её запустить со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress, сможет «достать» до России без захода самолёта в зону, которая контролируется зенитными ракетными комплексами. Она может «достать» до Арктики и части Сибири.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ВМС США не смогли пополнить ракетное вооружение RGM-184A Naval Strike Missile прибрежного боевого корабля USS Gabrielle Giffords типа Independence. Стелс-ракета была использована в октябре 2019 года при стрельбах по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане. С тех пор одна из восьми пусковых установок корабля пустует.