ВВС США отказались от закупок F-35 из-за дефектов истребителя

https://static.news.ru/photo/1fba341c-c573-11eb-a502-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Американские военные решили покупать больше истребителей F-15EX Advanced Eagle вместо F-35 Lightning II. Об этом сообщат Defense News со ссылкой на бюджетный запрос Пентагона на 2022-й финансовый год.

Издание отмечает , что Военно-воздушные силы США в последние годы купили 48 самолётов F-35, но в следующем году приоритеты поменяются. Военные готовы ждать до середины 2020-х более усовершенствованную версию F-35.

Нынешний самолёт корпорации Lokheed Martin отличает большое число недоработок, считают в Пентагоне. Так, управление по испытаниям насчитало у самолёта почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.

На следующий финансовый год для поддержания существующего парка F-35 военные запросили дополнительно $360 млн. Из них 175 млн предназначены на закупку двадцати силовых модулей для двигателей самолёта. Это поможет устранить недостаток, из-за которого у F-35 возникают критические проблемы при наборе скорости, подчеркивается в публикации.

Общая стоимость программы по разработке данного истребителя пятого поколения сейчас составляет уже почти $400 млрд.

Ранее стало известно, что командование армии США сомневается в целесообразности дальнейшего использования первых моделей истребителя пятого поколения F-35A (один из трёх вариантов самолётов семейства F-35, используемый ВВС). В Вооружённых силах Соединённых Штатов рассматриваются несколько сценариев, в самом радикальном первые F-35A просто отправят на металлолом.