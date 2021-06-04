ВВС США отказались от закупок F-35 из-за дефектов истребителя

Американские военные решили покупать больше истребителей F-15EX Advanced Eagle вместо F-35 Lightning II. Об этом сообщат Defense News со ссылкой на бюджетный запрос Пентагона на 2022-й финансовый год.
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Нынешний самолёт корпорации Lokheed Martin отличает большое число недоработок, считают в Пентагоне. Так, управление по испытаниям насчитало у самолёта почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.
На следующий финансовый год для поддержания существующего парка F-35 военные запросили дополнительно $360 млн. Из них 175 млн предназначены на закупку двадцати силовых модулей для двигателей самолёта. Это поможет устранить недостаток, из-за которого у F-35 возникают критические проблемы при наборе скорости, подчеркивается в публикации.
Общая стоимость программы по разработке данного истребителя пятого поколения сейчас составляет уже почти $400 млрд.
Ранее стало известно, что командование армии США сомневается в целесообразности дальнейшего использования первых моделей истребителя пятого поколения F-35A (один из трёх вариантов самолётов семейства F-35, используемый ВВС). В Вооружённых силах Соединённых Штатов рассматриваются несколько сценариев, в самом радикальном первые F-35A просто отправят на металлолом.