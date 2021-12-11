Вучич объявил о поставках в Сербию ПВО «Панцирь» из России

В Сербию вскоре прибудет батарея российского модернизированного комплекса ПВО «Панцирь-С1М». Об этом в интервью телеканалу TV Pink рассказал президент Сербии Александр Вучич. Глава государства добавил, что новый комплекс сильно укрепит оборону страны. Он признался, что раньше на вооружении страны было немного военной техники из РФ, но теперь Белграду передали даже 14 истребителей МиГ-29 поколения 4+.

Что у нас есть сейчас и чего не было раньше? У нас не было «Панциря», «Корнетов», у нас был один МиГ-29, который не всегда взлетал, сейчас у нас 14 серьёзных истребителей МиГ-29 поколения 4+. Но сильнее всего укрепляет оборону ПВО, достаточно сказать, что у нас две батареи «Панцирь-С1» и прибывает ещё одна батарея «Панциря», самого нового, модернизированного «Панцирь-С1М», — заявил Вучич.

Президент Сербии также не исключил покупки 12 новых истребителей и пяти российских вертолётов Ми-35 для нужд сербской армии. По его словам, ВС страны не хватает оружия, а вертолёты из РФ являются лучшими в мире.

Концентрация военных НАТО и США в Греции вызывает обеспокоенность у правительства России. Также Москва встревожена переброской через греческий порт Александруполис военной техники Альянса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу «Антенна» накануне встречи Владимира Путина с премьером страны Кириакосом Мицотакисом 8 декабря в Сочи. Полное интервью вышло в субботу, 11 декабря.