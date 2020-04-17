ВС РФ вооружат интеллектуальными РЭБ «Былина»

https://static.news.ru/photo/e366f04c-80a7-11ea-bca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: militaryarms.ru

В Вооруженные силы России начнут поставляться комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-109А «Былина». Поставки должны завершиться в 2025 году.

Как сообщают «Известия», со ссылкой на источники в военном ведомстве, система «Былина» сама найдёт, опознает и задавит помехами радиолокаторы, средства связи и спутники противника. При этом, после развертывания система автоматически сопрягается с пунктами управления батальонов, рот, вышестоящим штабом и даже с отдельными станциями радиоэлектронной борьбы.

Важно подавить вражескую электронику, и при этом не помешать своей. В ручном режиме безошибочно учесть все нюансы процесса очень сложно. «Былина» как раз поможет в этом, — цитирует издание эксперта, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского.

Отмечается, что РБ-109А — это полностью автономный комплекс. В его составе пять высокопроходимых грузовиков, а также оборудование жизнеобеспечения.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были созданы в России, по целому ряду параметров превосходят зарубежные аналоги.