ВС РФ вооружат интеллектуальными РЭБ «Былина»

В Вооруженные силы России начнут поставляться комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-109А «Былина». Поставки должны завершиться в 2025 году.
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Важно подавить вражескую электронику, и при этом не помешать своей. В ручном режиме безошибочно учесть все нюансы процесса очень сложно. «Былина» как раз поможет в этом, — цитирует издание эксперта, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского.
Отмечается, что РБ-109А — это полностью автономный комплекс. В его составе пять высокопроходимых грузовиков, а также оборудование жизнеобеспечения.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были созданы в России, по целому ряду параметров превосходят зарубежные аналоги.
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