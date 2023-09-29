ВС РФ применили робота-антиснайпера «Сосна-Н» в СВО: что это, как работает Спецназ РФ применил новейшего робота-антиснайпера «Сосна-Н» в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский спецназ применил в зоне спецоперации на Украине новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н», заявили в оборонно-промышленном комплексе. Что об этом известно, в чем особенности изделия?

«Партия антиснайперских комплексов „Сосна-Н“ была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Что известно о комплексе «Сосна-Н»

Роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н» был разработан НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») и впервые представлен в 2021 году на международном военно-техническом форуме «Армия».

Комплекс представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, которая способна круглосуточно сканировать пространство вокруг себя. «Сосна-Н» может обнаружить любые оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание, в частности прицел снайперской винтовки, бинокль или прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы.

Обнаружитель снайперов также может подавать сигнал тревоги и ставить визуальную помеху предполагаемому противнику при помощи лазерного излучения.

«Сосна-Н» обучен определять ложные цели. Комплекс может работать на дистанциях до трех километров, дальность подавления достигает двух километров. Его масса составляет 4,6 кг, а сенсорный переносной пульт весит порядка 1,1 кг.

Фото: niipolyus.ru «Сосна-Н»

Где может применяться комплекс «Сосна-Н»

Роботизированный обнаружитель снайперов может использоваться в военных целях и в гражданском применении. В последнем случае он способен обеспечить безопасность охраняемых лиц, защиту объектов и частной жизни, сообщил ТАСС главный конструктор комплекса Михаил Рузин.

«Систему можно установить на ВИП-ложе стадиона или по периметру охраняемого здания. При попытке видеосъемки, наблюдения через бинокль или прицеливания в снайперскую оптику „Сосна-Н“ будет создавать визуальную помеху злоумышленнику и моментально выдавать его точное местоположение», — отметил он.

По словам разработчика, военное применение комплекса предусматривает постановку визуальной помехи снайперам и разведчикам.

«Одно из важных свойств устройства — его относительно невысокая стоимость», — сообщил Рузин.

Каких еще роботов для зоны СВО разрабатывают в России

В июне стало известно, что в России активно занимаются созданием роботизированных танков для их последующего применения в зоне спецоперации на Украине. Директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов сообщил, что новая техника сократит потери среди личного состава. Управление боевой машиной будет осуществляться дистанционно.

«Используя Т-72 в качестве основы, создается роботизированный танк, более совершенный. Этот аппарат будет выполнять традиционные танковые функции как в атаке, так и в обороне. Внутри танка нет членов экипажа, так что даже в случае подрыва танка люди остаются в безопасности», — сообщил он.

Также в серийное производство поступили перспективные боевые роботы «Маркер». Они получили на вооружение мощный противотанковый комплекс «Корнет» и малоразмерные дроны-камикадзе БАС-80. Исполнительный директор компании — разработчика комплекса НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров отметил, что российские военные в зоне СВО пройдут обучение по управлению роботами.

«В ближайшем будущем нам будет необходимо передать весь функционал управления тем подразделениям, которые будут эксплуатировать „Маркеры“ на поле боя. Мы стремимся к тому, чтобы для управления группировкой из двух-трех или даже пяти таких роботов было достаточно всего одного оператора», — пояснил он.

Также российский военный арсенал пополнится тяжелым разведывательно-ударным беспилотником «Сириус». БПЛА способны нести управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. Морская версия ударного дрона сможет выполнять роль поисково-спасательного средства и разведчика. Серийные поставки в войска запланированы на 2023 год.

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