ВС РФ могут применить ядерное оружие в СВО? Какое условие назвал Медведев Медведев: РФ применит ядерное оружие в случае удара по пусковым установкам

Фото: МО РФ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что удары ВСУ по территории РФ ракетами западного производства могут привести к тому, что Москва использует ядерное оружие. Почему он сделал такое заявление?

О чем Медведев предупредил Украину

По словам политика, сейчас в Киеве пришли к решению, что необходимо при помощи западных ракет большей дальности уничтожить пусковые установки на территории России.

«Что это значит? Да только одно — они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: „г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства“. Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», — пояснил Медведев.

Также он обратился к украинскому руководству и попросил Киев не забывать о том, что Кремль способен применить ядерное вооружение.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

Что еще про ядерное оружие сегодня говорил Медведев

Дмитрий Медведев во время заседания рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ заявил, что российская армия применила в ходе проведения специальной военной операции различные виды вооружений, кроме ядерного.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс страны в 2023 году работал эффективно, что доказывает серия недавних «интенсивных и результативных» ударов по военным объектам на территории Украины.

«Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением. Разве что кроме ядерного, пока», — сказал зампред Совбеза РФ.

Также Медведев подчеркнул, что в минувшем году были выполнены все поставки востребованных образцов вооружения.

«Хочу еще раз поблагодарить вас за четкую и слаженную работу в прошлом году. Были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружения и средств поражения», — заявил политик.

Как в Госдуме РФ отреагировали на слова Медведева

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с NEWS.ru поддержал высказывание Дмитрия Медведева о применении Россией ядерного оружия в случае прямой угрозы существования государства.

«Я согласен с позицией Дмитрия Медведева и считаю, что в случае прямой угрозы существования нашей страны это может быть основанием для применения ядерного оружия в отношении агрессора», — подчеркнул парламентарий.

Швыткин пояснил, что такое решение будет применяться согласно основам государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.

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