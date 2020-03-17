Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35 из-за угрозы экономических санкций со стороны США. Таким образом, Вашингтон решил бороться за свою долю на мировом рынке вооружений политическими средствами. В результате, по словам источников NEWS.ru в оборонно-промышленном комплексе РФ, вместо новых российских машин Джакарта вынуждена будет закупать американский «секонд-хенд» F-16, либо новые F-35, оставшиеся от несостоявшейся сделки с Анкарой.

На днях производитель «Молний» компания Lockheed Martin отчиталась, что произвела 500-й юбилейный истребитель, и пообещала к 2024-му году выпускать их аж по 180 единиц в год. И это при том, что только ВВС США обнаружили в машине 448 технических недостатков, вплоть до проблем с эргономикой кабины пилота. Некоторые из выявленных проблем напрямую влияют на безопасность выполнения полётов. При этом устранять их планируют уже по ходу эксплуатации машин. Видимо, история с двумя катастрофами пассажирского Boeing 737 MAX ничему и никого не научила.

Дональд Трамп — первый за 30 лет президент США, считающий одним из важнейших приоритетов своей внешней политики торговлю оружием. Это очень политизированный бизнес. А в условиях американских санкций ещё и очень серьёзный рычаг давления. Руслан Пухов директор Центра анализа стратегий и технологий, издатель журнала «Экспорт вооружений» директор Центра анализа стратегий и технологий, издатель журнала «Экспорт вооружений»

По мнению эксперта, это как раз и объясняет снижение российского военно-технического присутствия в некоторых странах, ранее традиционно ориентировавшихся на Москву.

Индонезия, Индия — это те государства, где у нас, образно говоря, отжимают долю, — подчеркнул Пухов.

Как ранее писал NEWS.ru, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), объём российского военно-технического присутствия в мире в 2019 году сократился с 27% до 21%. В госкорпорации «Ростех», в свою очередь, не согласились со шведской методикой подсчёта и заявили, что военный экспорт РФ два года подряд растёт.

Су-30 (Индия) Sameer Karmarkar/flickr.com

За последнее годы Москва произвела более 630 Су-30. Кроме российских ВКС их эксплуатируют ВВС Алжира, Армении, Китая и Индии. Нью-Дели обладает самым внушительным парком этих машин — более 300 единиц. А ещё есть МиГ-29К/КУБ — 41 штука, и сейчас ВВС страны ведут переговоры с Москвой о приобретении в срочном порядке ещё 21 истребителя. Об этом в феврале сообщила ведущая индийская газета The Economic Times.

В то же время истребители Су-35 сегодня планируют купить Китай, Египет, ОАЭ и Турция. Во всяком случае, обиженный на Вашингтон из-за отказа поставить 116 уже оплаченных Анкарой F-35 Lightning II, Реджеп Тайип Эрдоган публично выразил желание восполнить образовавшийся пробел именно российской техникой. В ряду этих стран Индонезия, видимо, оказалась слабым звеном.

Госдеп США буквально веером рассылает предупреждения с угрозами введения санкций в случае заключения военных соглашений с Россией. Для американцев это нормальная практика, особенно когда речь идёт о технологичных областях авиации и противоракетных системах. И тут вопрос либо в политической воле, как в случае с Турцией, либо в гибкости, демонстрируемой Индией, либо в других обстоятельствах, например, экономических. Вадим Козюлин профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

В то же время, как сообщили ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, в настоящее время Россия — один из крупнейших производителей боевой авиационной техники. Её доля с учетом средств противовоздушной обороны в портфеле заказов «Рособоронэкспорта», сформированном странами Ближнего Востока, составляет порядка 80%.