Серийные поставки в войска тяжёлого беспилотного летательного аппарата «Охотник» начнутся в 2025 году.
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили, что основные испытания аппарата запланированы на 2023–2024 годы. «Охотник» станет базой для размещения средств поражения и бортовых средств воздушной разведки, передаёт
Как писал News.ru ранее, беспилотный летательный аппарат «Корсар» проходит государственные испытания. Аппарат разработан конструкторским бюро «Луч», входящим в холдинг «Росэлектроника». «Корсар» весит 200 килограммов и способен разгоняться до скорости 150 км/ч.