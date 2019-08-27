https://static.news.ru/photo/16d46600-c95e-11e9-88af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Серийные поставки в войска тяжёлого беспилотного летательного аппарата «Охотник» начнутся в 2025 году.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили, что основные испытания аппарата запланированы на 2023–2024 годы. «Охотник» станет базой для размещения средств поражения и бортовых средств воздушной разведки, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, беспилотный летательный аппарат «Корсар» проходит государственные испытания. Аппарат разработан конструкторским бюро «Луч», входящим в холдинг «Росэлектроника». «Корсар» весит 200 килограммов и способен разгоняться до скорости 150 км/ч.