Военный обозреватель оценил будущее угнанной из Афганистана техники

США попытаются добиться передачи угнанной из Афганистана техники Украине, заявил военный обозреватель, эксперт по Центральной Азии Пётр Мамыкин «ПолитЭксперту». При этом он обратил внимание, что Таджикистан и Узбекистан должны осторожно подходить к возвращению оказавшихся у них боевых единиц.

Принимая решение о передаче американцам афганских бортов, странам Центральной Азии следует руководствоваться соглашениями военно-технического сотрудничества с Россией и не забывать, что Таджикистан находится в ОДКБ и ШОС. Неосторожные шаги могут негативно сказаться на безопасности России в связи с нагнетанием обстановки в Донбассе, — сказал Мамыкин.

Он добавил, что страны могут и оставить авиатехнику себе, так как она не имеет знаков принадлежности и подлежит конфискации, раз нарушила границы. Лишними самолёты и вертолёты точно не будут, отметил Мамыкин.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны правительства талибов («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Мохаммад Якуб обратился к властям Таджикистана и Узбекистана с требованием вернуть авиатехнику, на которой из страны сбежали пилоты. Он предупредил о реакции, если требования не выполнят.