Военный обозреватель назвал армию Украины свалкой НАТО

По военной мощи армия Украины никак не может быть на четвёртом месте среди стран НАТО, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Он также назвал её оружейной свалкой Североатлантического альянса, передаёт «ПолитРоссия». Так эксперт прокомментировал заявления внештатного советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о военной силе страны.

Баранец считает, что Украина может гордиться своей армией разве что на фоне стран Прибалтики и она скорее находится на четвёртом месте с конца.

Запад вооружает Украину в складчину, её армия стала оружейной свалкой. Кто патроны даст, кто ржавые автоматы, кто катер, который давно пора отправлять на переплавку, кто надувную лодку, кто снятые с вооружения «Джавелины» и так далее, — рассказал обозреватель.

Он добавил, что военные Украины деморализованы из-за войны в Донбассе и ситуация лучше не станет.

Ранее Вооружённые силы Украины перешли на перечень кодов военных рангов НАТО, отказавшись от прежней, ещё советской системы. Приказ об этом подписал министр обороны Украины Андрей Таран. По его мнению, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению.