Военный эксперт назвал фаворита воздушной дуэли Су-57 и F-35

https://static.news.ru/photo/2912efb2-4af4-11eb-b88e-fa163e074e61_660.jpg Истребители Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет ряд преимуществ перед американским аналогом F-35. Об этом заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

По его словам, российская боевая машина является технологическим шедевром, сообщает «Вечерняя Москва».

В любой дуэльной ситуации с американским аналогом, будь то F-22 или F-35, у Су-57 больше шансов на победу как в дальнем ракетном, так и ближнем маневренном бою, — считает эксперт.

Он назвал аэродинамическую компоновку Су-57 более совершенной, чем у американского истребителя.

F-35 — самолёт лёгкого класса, Су-57 — более тяжёлого класса, он обладает большей боевой мощью. F-35 не соперник Су-57. Су-57 по составу вооружения, ракетному бою превосходит F-57. Это как орёл и сова, — пояснил Коротченко.

Эксперт добавил, что высокую эффективность дальнего ракетного поиска у Су-57 обеспечивает бортовой радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель главы Минобороны РФ Алексей Кравченко сообщил о наращивании военным ведомством закупок истребителей пятого поколения Су-57. В декабре ВКС получили первый серийный Су-57. Сейчас эта машина находится в Государственном лётно-испытательном центре имени Чкалова в Ахтубинске Астраханской области. По словам Криворучко, до конца 2022 года министерство получит 22 истребителя.