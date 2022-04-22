Военный эксперт заявил, что французские САУ «продлят мучения украинцев»

Поставка Киеву французских самоходных артиллерийских установок (САУ) «Цезарь» только «продлит мучения и страдания украинцев», заявил NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. Эксперт добавил, что САУ усилят ВСУ, если Украина получит «пару сотен, а не 20–30» единиц подобного оружия. Спикер напомнил, что 155-мм САУ «ещё нужно доставить» в страну и обучить местных военных.

Если их (САУ «Цезарь». — NEWS.ru) будет сотни, то это поможет, а если пару десятков — никакой серьёзной роли не сыграет. Всё поставляемое [из-за рубежа на Украину] вооружение только затягивает спецоперацию и, в какой-то степени, мучения и страдания украинцев. Российская армия достаточно приспособлена к боевым действиям против такого противника, и 20–30 переданных гаубиц или танков ничего не решат, учитывая наше превосходство в воздухе. А на этих гаубицах должен кто-то воевать и кто-то умирать. Это хорошее оружие, но оно ещё должно туда попасть, нужно обучить людей и встроить их в систему, — подчеркнул Шурыгин.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит Киеву 155-мм самоходные артиллерийские установки «Цезарь» (Caesar). При этом он не уточнил, какое именно количество этой техники будет поставлено Киеву. Решение было принято совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем. До этого момента Франция не раскрывала содержания своих военных поставок в Киев.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он добавил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, правда, дальнейшие поставки будут зависеть от работы военно-промышленного комплекса страны.

Заместитель генерального инспектора бундесвера Маркус Лаубенталь также отметил, что не следует направлять тяжёлые вооружения ФРГ на Украину, поскольку они необходимы немецкой армии. Он отметил, что отправив боевые машины пехоты (БМП) типа Marder на службу в ВСУ, ФРГ лишится возможности участвовать в боевой группе Словакии и реагировать на непредвиденные обстоятельства.