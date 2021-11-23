Заявления Украины на фоне поставки оружия США сравнили с «тявканьем» собаки

Президент Украины Владимир Зеленский занимается в основном «говорильней», а разжечь реальный конфликт на юго-востоке страны боится, заявил военный эксперт Владимир Язиков. Он сравнил громкие заявления Киева на фоне поставки американских Javelin и Stinger с «гавканьем» маленькой собаки на большую, передаёт «ПолитЭксперт».

На Украине такой президент, что он и Крым готов вернуть, и Донецк, и Луганск. Там все главы государства говорильней занимаются, но разжечь конфликт сами боятся. Это как собачка маленькая тявкает на большую, а укусить боится, поэтому и рассчитывает на помощь США, — высказался Язиков.

Он уточнил, что эскалация конфликта в Донбассе совершенно невыгодна России, но к развязыванию вооружённых столкновений крайне стремятся Соединённые Штаты. При этом Украина без поддержки западных партнёров не особо уверенно показывает себя в зоне боевых действий, ограничиваясь громкими высказываниями. Однако учитывая финансовую зависимость Киева от США, Язиков не исключил, что Украина решится на серьёзные действия, чтобы не разочаровать своих покровителей.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец усомнился в умении украинских военных использовать американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. По его мнению, американские инструкторы не допускают бойцов ВСУ к столь опасному вооружению.