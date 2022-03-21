Военный эксперт высмеял намерение Словакии отдать Украине С-300

Отдать Украине зенитно-ракетный комплекс С-300 — максимум, чем может помочь ей Словакия, заявил военный эксперт Константин Сивков в разговоре с «ПолитЭкспертом». При этом она в первую очередь преследует свои интересы, отметил специалист.

Они хотят сбыть свой устаревший комплекс С-300 и получить новый американский. Это сугубо школьный интерес, — сказал Сивков.

По данным CNN, предоставить Украине эту систему в Словакии согласились в обмен на новые зенитно-ракетные комплексы НАТО Patriot.

Первый из трёх комплексов Patriot, которые будут развёрнуты в Словакии в связи с событиями на Украине, уже направляется в страну. Он временно будет размещён на авиабазе Слиач, сообщил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь.

При этом он заявил, что Patriot не следует рассматривать как замену советским комплексам ПВО С-300, имеющимся на вооружении словацкой армии и поставок которых добивается Украина. По его словам, это будет ещё одним элементом защиты воздушного пространства страны. Надь добавил, что в Словакию также едут специалисты Альянса, которые будут заниматься установкой комплекса.

Кроме того, Вашингтон по просьбе Варшавы отправит два комплекса Patriot в Польшу. Представитель Европейского командования американских вооружённых сил Адам Миллер заявил, что они потребуются для отражения потенциальных угроз НАТО.