Военный эксперт уверен, что в будущем вертолеты будут летать без человека Военэксперт Артамонов: в будущем вертолеты будут летать без человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный вертолет «Термит»

Важным шагом к переходу от пилотируемой авиации к беспилотной является вертолет «Термит», заявил NEWS.ru военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов. Он уверен, что уже скоро появится полностью автономный вертолет, который будет работать по принципу «выпустил и забыл». Он будет иметь систему искусственного интеллекта, которая сможет сама выявлять цели и проводить оценку боевой ситуации.

«Термит» является еще одним шагом к важному переходу от пилотируемой авиации к беспилотной. И не только в классе большой авиации (например, у нас уже есть беспилотный самолет класса «Охотник», который может работать в тандеме с пилотируемыми «Су»). Этот же путь начинается и в сегменте вертолетов. Мы начинаем делать уверенные шаги к переходу от вертолета с человеком к вертолетам без пилотов. И главное здесь — это опыт в создании и применении таких машин, — говорит он.

Ранее эксперт по беспилотникам главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов заявил NEWS.ru, что беспилотный вертолет «Термит» станет легкой мишенью, если его использовать в зоне специальной военной операции. По его словам, боевая нагрузка таких машин будет невелика, а с разведкой справятся БПЛА самолетного типа.