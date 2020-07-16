Военный эксперт: РФ сможет перехватить американские «супер-пупер» ракеты

https://static.news.ru/photo/8c710172-c80c-11ea-b9be-fa163e074e61_660.jpg Радар дальнего обнаружения 92Н6А Фото: vitaly kuzmin/wikipedia.com

Россия сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты США, если Белый дом примет их на вооружение, рассказал главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Американский лидер назвал разработку «супер-пупер» технологией. Во время испытаний ракета развила скорость, в 17 раз превышающую звуковую.

Когда Вооружённые силы США получат гиперзвуковое оружие, у нас в войска уже будет поступать зенитная ракетная система пятого поколения С-500, которая способна перехватывать различные цели, в том числе и гиперзвуковые. Более того, уже стоящие на вооружении российские системы С-400 и комплексы Бук-М3 и Тор-М2 также в зоне своей ответственности могут эффективно поражать гиперзвуковые цели, — цитирует эксперта РИА Новости.

Он добавил, что Москва опередила Вашингтон в области гиперзвуковых технологий на несколько лет. Коротченко отметил, что разработки Белого дома находятся на стадии лётных испытаний, а Кремль уже принял на вооружение ряд серийных образцов, в том числе комплекс авиационного базирования «Кинжал» и морская гиперзвуковая ракета «Циркон».

Пентагон ранее признал, что РФ и Китай опережают США в сфере создания гиперзвукового оружия. По мнению российских аналитиков, американцы отстали от двух держав примерно на пять лет.

С-500 «Прометей» — новое поколение зенитно-ракетных систем класса «земля-воздух». Разработка является универсальным комплексом. Радиус поражения — около 600 км. Электронная «начинка» ЗРС позволяет одновременно обнаружить и уничтожить до 10 баллистических целей, летящих со сверхзвуковой скоростью. Кроме того, С-500 может сбивать самолёты, вертолёты, крылатые ракеты и другие объекты в воздухе. Характеристики «Прометея» будут значительно превосходить стоящую на вооружении РФ С-400 и её конкурента из США — Patriot Advanced Capability-3.

По подсчётам аналитиков, стоимость С-500 достигает $500 млн. Цена американского аналога — Patriot — в два раза выше, разработка США в этой же области — THAAD — может обойтись в $3 млрд. По словам замглавы Минобороны РФ Алексея Криворучко, первые С-500 армия РФ может принять на вооружение в 2021 году, передаёт РИА Новости.

В июне 2020 года в США рассказали о ракете, из-за которой «инженеры РФ чешут затылки». Там назвали точность попадания создаваемой «супер-пупер-ракеты», которой, скорее всего, является AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Её круговое вероятное отклонение составляет всего 14 дюймов, это менее 35 см.

Как ранее писал NEWS.ru, китайское издание Sina заявило, что комплексы «Прометей» являются самым передовым российским оружием и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности. По данным журнала, С-500 способны сбить любые воздушные цели, включая метеориты.

Производство С-500 началось в июне. Как рассказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, Россия пока не будет продавать эти комплексы «ни за какие деньги», они строятся в первую очередь для российской армии.