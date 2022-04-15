Военный эксперт рассказал, когда достроят запланированные ракетные корветы

Запланированные к 2020 году 30 ракетных корветов проекта 20380 типа «Стерегущий» достроят к 2030-му, предположил сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, специалист по ВМФ Илья Крамник. Эти корабли серийные, похожие друг на друга, объяснил он «ПолитЭксперту», комментируя отправку такого корвета «Резкий» на заводские ходовые испытания.

Сейчас у нас пока до десяти не дотягивает. Будем ждать, в принципе темпы строительства ускоряются, думаю, к 2030-му мы еще около 20 подобных кораблей получим. Главное в данном случае — это не какие-то уникальные характеристики, а именно предсказуемая стоимость и сроки строительства, позволяющие давать их в большом количестве. Ждём, когда он войдет в строй, будем надеяться, что это случится в этом году, — сказал Крамник.

Он добавил, что корветы типа «Стерегущий» могут сопровождать ракетный крейсер, бороться с надводными целями и подводными лодками, защищаться от авиации. По словам Крамника, это такие «рабочие лошадки» и их должно быть много.

Ранее капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил, что затонувший во время спецоперации на Украине флагманский крейсер «Москва» стал серьёзной потерей для российского флота. Это был один из четырёх кораблей такого класса в Черноморском флоте и заменить его сейчас не удастся, отметил военный эксперт.