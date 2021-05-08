Стало известно, какую новую технику показали на параде в Москве

https://static.news.ru/photo/a33826bc-b0c6-11eb-b2f6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский перечислил главные новинки парада Победы, прошедшего в столице. Мнение специалиста приводит «Взгляд».

По словам Мураховского, основными новшествами стали бронеавтомобили «Тайфун-ПВО» и другие машины, оборудованные современными техническими модулями, отмечает издание.

На параде Победы на Красной площади впервые были показаны боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО» на шасси бронеавтомобиля, хотя внешне они мало отличаются от той техники, которую зрители привыкли видеть. Машина новая, но её отличия скрыты внутри, под бронёй, и снаружи на параде изменения незаметны, — подчеркнул полковник запаса Мураховский.

Кроме того, эксперт отметил наличие новейших технических модулей на боевых машинах. Он выразил надежду, что вся эта новая техника серийно пойдёт в войска. Пока некоторые образцы либо существуют в отдельных экземплярах, либо находятся в опытной войсковой эксплуатации, посетовал он.

Ранее сообщалось, что российские спутники дистанционного зондирования Земли проекта «Ресурс-П» сфотографировали военные парады, посвящённые 76-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне. Роскосмос опубликовал снимки парадов в Санкт-Петербурге и Новосибирске.