Стало известно, какую новую технику показали на параде в Москве

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский перечислил главные новинки парада Победы, прошедшего в столице. Мнение специалиста приводит «Взгляд».
По словам Мураховского, основными новшествами стали бронеавтомобили «Тайфун-ПВО» и другие машины, оборудованные современными техническими модулями, отмечает
На параде Победы на Красной площади впервые были показаны боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО» на шасси бронеавтомобиля, хотя внешне они мало отличаются от той техники, которую зрители привыкли видеть. Машина новая, но её отличия скрыты внутри, под бронёй, и снаружи на параде изменения незаметны, — подчеркнул полковник запаса Мураховский.
Кроме того, эксперт отметил наличие новейших технических модулей на боевых машинах. Он выразил надежду, что вся эта новая техника серийно пойдёт в войска. Пока некоторые образцы либо существуют в отдельных экземплярах, либо находятся в опытной войсковой эксплуатации, посетовал он.
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