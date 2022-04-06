Военный эксперт рассказал, какое оружие Запад поставит армии Украины

Украинская армия от стран Запада может получить только устаревшую технику, которую и так надо было утилизировать. Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин, добавив, что утилизация стоит денег, а если отправить на Украину, то «спецоперация» всё спишет.

Для американцев это праздник какой-то, потому что они сбрасывают устаревшую технику. Идёт сброс мусора, хлама. Украина всё утилизирует, а что не утилизирует, передаст третьим странам, — сообщил он.

По словам Литовкина, ВСУ помимо старого советского оружия получают устаревшие ПТРК «Джавелин» и британские комплексы NLAW. Таким образом Запад сбрасывает со складов старое оружие, которое лежит там годами и срок хранения которого подходит к критической отметке.

Он добавил, что Запад это может делать десятилетиями, но в какой-то момент будет заключён мир и начнётся демилитаризация Украины.

И всё, что натовцы поставили, мы заберём себе, — резюмировал Литовкин.

Ранее глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт одобрила поставку для украинской армии 58 бронетранспортёров, которые принадлежали армии ГДР. Оснащённые пушками и пулемётами бронетранспортёры являлись стандартным вооружением стран Варшавского договора, а к Германии перешли после объединения страны в 1990 году. Однако затем ФРГ передала их Швеции, которая, в свою очередь, продала БМП чешской компании. Именно она и пыталась продать оружие украинской армии, что стало возможным после получения разрешения от Германии.