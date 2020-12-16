Военный эксперт: российские ракеты могут взломать оборону США

https://static.news.ru/photo/6d365742-4081-11eb-9367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Скорость, которую может развить российский боевой блок «Авангард», не позволит американским противоракетам определить траекторию его полёта, что делает данную технологию неуязвимой для ПРО Соединённых Штатов Америки, рассказал член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

В случае с «Авангардом» манёвр зенитной ракеты за целью невозможен по простой причине — скорости дикие. Цель идёт со скоростью несколько километров в секунду, поэтому любой манёвр приводит к таким поперечным нагрузкам, которые ни одна ракета выдержать не может, — цитирует его РИА Новости.

Аналитик отметил, что Москва обладает другим перспективным оружием, способным взломать ПРО США. Это низколетящая крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник». Он добавил, что нереально на практике создать противовоздушную оборону, которая прикроет абсолютно все направления, и даже «10 военных бюджетов США не хватит». По мнению Мураховского, Кремлю не нужно инвестировать внушительные средства в создание вооружений, так как подобные технологии разрабатываются не для нападения, а для гарантированного возмездия.

Ранее стало известно, что в ближайшей перспективе Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получат новые баллистические ракеты. Они дополнят собой группировку из 320 машин, способных с абсолютной вероятностью поразить любую цель в другом полушарии планеты. Благодаря этому доля современных комплексов будет доведена в РВСН до 81%. А к 2024 году в войсках она должна составить 100%. Таким образом, они «перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства». Об этом заявил командующий родом войск Сергей Каракаев, писал NEWS.ru.