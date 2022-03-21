Военный эксперт рассказал, будут ли штурмовать Одессу в ходе российской СВО

Ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин предположил в беседе с NEWS.ru, что Вооружённым силам России в ходе специальной военной операции не придётся «штурмовать» украинскую Одессу, так как армия РФ «просто блокирует крупные населённые пункты, создавая зоны контроля с блокпостами и досмотром транспорта». Таким образом он прокомментировал появление в Сети видео со взрывами у побережья, возможно, Одессы и с кораблями, вероятно, ВМФ РФ, недалеко от мегаполиса. Юзеры предположили, что на кадрах — взрывы установленных ВСУ мин.

В случае необходимости — для поддержки сухопутных подразделений РФ — могут высадить морской десант [в районе Одессы]. Мы не говорим про штурм, мы не берём большие города. Мы и Киев не штурмуем, а создаём зону контроля. С Одессой тоже будет блокировка, корабли осуществляют блокирование города с моря, иначе подвезут дополнительное вооружение, западных наёмников. Так работают ВС РФ на суше — с блокпостами и досмотром транспорта, покидающего зону боевых действий, с выявлением представителей националистических батальонов Украины, — добавил Литовкин.

Накануне военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин не исключил, что юг Донбасса, в частности Мариуполь, будет освобождён в ближайшие дни. Он отметил, что Южное и Донецкое направления являются основными в ходе спецоперации РФ на Украине.

Эксперт рассказал, что ВСУ часто стреляют по колоннам с гуманитарной помощью, направляющимся в города ЛДНР, а мирных граждан Донбасса и других регионов страны украинские военные используют в качестве живого щита. Касаемо ближайших перспектив спецоперации Дандыкин высказался с оптимизмом. По его мнению, вскоре ситуация разрешится, поскольку российские военные мотивированы, а их действия — эффективны. Эксперт также подчеркнул, что главное — помнить о мирном населении и не допустить дальнейшей гуманитарной катастрофы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отнесётся негативно к вмешательству любой страны НАТО в ситуацию на Украине, включая «миротворческие миссии». Он отметил, что глава государства предупреждал об этом ещё до начала спецоперации на Украине в обращении 22 февраля.