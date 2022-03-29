Военный эксперт раскритиковал модернизацию украинских танков

Модернизация украинских танков Т-84 не улучшила их характеристики, заявил генерал-майор в отставке Николай Тутрин «ПолитЭксперту». Вообще, Т-84 в основном были экспериментальными образцами, их не производили массово, отметил эксперт.

Модернизационные мероприятия не повлияли ни на боеспособность танковых частей ВСУ, ни на танковое производство в стране. Во-первых, финансовое положение Украины оставляет желать лучшего. Чтобы делать хорошие вещи, нужны хорошие деньги. Во-вторых, проект с заменой танковой пушки ни к чему не привёл. Они не смогли увеличить их оперативную и тактическую мощь, — сказал Тутрин.

Он вспомнил о танковом биатлоне, на котором в 2018 году украинские Т-84 провалились: заняли последнее, восьмое место.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники. На видео можно заметить, как по стоянке танков, БТР, самоходных артиллерийских систем и орудий и автотехнике ВСУ наносится прицельный удар.

Также сообщалось, что в ночь на 25 марта группа боевых российских вертолётов «ночные охотники» уничтожила 24 единицы техники ВСУ, включая семь танков, пять БМП и три БТР. Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 51 военный объект Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.