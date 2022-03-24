Военный эксперт предположил, где Украина может спрятать военные объекты

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Российский беспилотник «Форпост» поражает цель максимально точно, заявил военный обозреватель Виктор Баранец телеканалу «360». Этот беспилотник, который используют в военной операции на Украине, может находиться в воздухе более 42 часов и переносить свыше 100 килограммов груза.

Всё это высокоточное оружие, которое поражает цель с минимальным отклонением от неё. У «Форпоста» есть операторы, которые наблюдают за тем, что происходит на земле, наводят на цель, которую и поражают,...