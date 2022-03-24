Военный эксперт предположил, где Украина может спрятать военные объекты
Военный Хатылев: Украина может спрятать военные объекты под землю
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:01, 24 марта 2022
Фото: РИА Новости
Читайте нас в Google Новости
Украина может по рекомендациям США спрятать военные объекты — к примеру, производство оружия — под землю, заявил военный эксперт Сергей Хатылев изданию «Слово и Дело». Американцы изучают военную историю и могут подсказать украинской стороне опыт Японии, считает он.
Мы знаем боевой опыт Японии, которая строила разнообразные сооружения на Курильских островах и Сахалине в 1940-х годах. Я там служил и на многих островах был. Видел, какие сооружения и каким образом японцы готовили. Подземные госпитали, площадки для посадки лёгких самолётов, вырубленные в скалах, подземные сооружения для подхода подводных лодок, пирсы и причалы, — сказал Хатылев.
Этим опытом, по его мнению, вполне можно воспользоваться.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский запросил у НАТО дополнительную военную помощь, а генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг пообещал её предоставить. НАТО передаст Украине оборудование для защиты страны от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз, а также предоставит помощь в области кибербезопасности. По словам генсека, главной целью НАТО является не допустить расширения конфликта за пределы украинской территории.