Военный эксперт оценил первое боевое применение «Кинжала»

Первое за время спецоперации применение российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» показало их высокую эффективность, сообщил РИА Новости главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Как отметил военный эксперт, ни на Украине, ни на Западе сегодня нет средств ПВО-ПРО, способных перехватить такую ракету.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России с помощью ракетного комплекса «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожили крупный подземный склад с авиационными боеприпасами украинских военных.

В феврале Минобороны России сообщило, что первый авиаполк, на вооружении которого находятся гиперзвуковые ракеты «Кинжал», пополнил состав дальней авиации. Он будет применяться для поражения важных, защищённых целей, поскольку атаку этим оружием на данный момент отразить невозможно.

По заявлению разработчиков, ракета гиперзвукового комплекса «Кинжал» может преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. «Кинжалом» оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.