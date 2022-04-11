Военный эксперт оценил опасность новых поставок оружия на Украину

Украина может получить от других стран зенитно-ракетные системы и противокорабельные ракеты, это самое опасное вооружение из возможных поставок, рассказал военный эксперт Михаил Ходарёнок ИА SM-News. Это сложное оружие, и его могут отправить в страну вместе с инструкторами.

Кроме того, ВСУ продолжат получать противотанковые Javelin, начнутся поставки барражирующих боеприпасов Switchblade 600, считает эксперт.

Что касается освоения личным составом этого вооружения и военной техники, то освоить Javelin, или ПЗРК Stinger, или гранатомёт «Матадор», тут большого времени и квалификации не требуется. Украинцы вполне способны освоить эти типы вооружений за несколько часов. Что касается барражирующих боеприпасов, тут немножко сложнее, но и на это не потребуется большого количества времени — это займёт один-два дня, — сказал Ходарёнок.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости ускорить поставки оружия на Украину. По его словам, Россия намерена «сбить боевой дух» украинских бойцов, лишив их боеспособности, в связи с чем вопрос о поставках оружия необходимо решить в сжатые сроки.

Также сообщалось, что Словакия обсуждает с Украиной передачу ей в дар самоходных гаубиц Zuzana. По словам министра обороны Ярослава Надя, также рассматривается возможность поставить Киеву истребители МиГ-29.