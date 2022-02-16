Военный эксперт оценил эффективность подлодок Б-585 «Санкт-Петербург»

Недавно вышедшая в Средиземное море российская дизель-электрическая подводная лодка Б-585 «Санкт-Петербург» способна обеспечивать безопасность морских и океанских направлений благодаря крылатым ракетам «Калибр», заявил капитан первого ранга запаса Борис Усвяцов. По его словам, лодка зашла в Средиземное море для обучения подводников, пишет «ПолитЭксперт».

Новые неатомные подводные лодки «Санкт-Петербург» — это суда проекта 677. В Чёрном море таких лодок уже пять, а будет их восемь-девять. Это хорошие современные лодки, вооружены «Калибрами», которые способны, как показала практика, обеспечивать безопасность морских и океанских направлений. Эта лодка зашла в Средиземноморье для обучения подводников, чтобы те почувствовали и увидели акваторию, выполнив ряд учебно-боевых задач. Боевая служба лучше, чем тренажёрный зал, — заверил Усвяцов.

Он также рассказал о необычной способности таких субмарин: они плывут практически бесшумно, что делает их менее уязвимыми к возможной атаке противника.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России провёл крупномасштабные учения. Как отмечается, в рамках учений кораблей ВМФ провели тренировку по противовоздушной обороне (ПВО). В плановых манёврах было задействовано более 20 боевых кораблей в составе ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей, которые также вышли 26 января из военно-морских баз в Севастополе и Новороссийске.