Военный эксперт объяснил смысл поставок С-500 и «Сарматов» в армию России Военный писатель Суконкин заявил, что С-500 и «Сармат» в армии России «ничего не заменят»

Фото: Министерство обороны РФ

Новейшие система ПВО С-500 и стратегический ракетный комплекс «Сармат» призваны не «что-то заменить» в армии России, а дополнить и усилить существующие оборонные мощности РФ, заявил NEWS.ru военный писатель Алексей Суконкин. Эксперт так же предположил, что ВС РФ уже получили «дивизион или полк» С-500.

По С-500 были сообщения, что минимум дивизион или даже полк заступили на боевое дежурство. Этот комплекс не самостоятельный, а входит в общую ПВО, состоящую из разных рубежей перехвата: С-400, «Буки» и «Торы» у бригад сухопутных войск, машины ближней обороны типа «Панциря», входящие, в свою очередь, в состав дивизиона С-400 для защиты систем от беспилотников и прочих, — рассказал собеседник.

По его словам, чем больше ВС РФ получат С-500 и «Сарматов», тем лучше. По мнению Суконкина, С-500 — комплексы дальнего перехвата стратегического уровня, и их задействуют в случае «грандиозных событий типа массированных ракетных ударов по России, что даст РФ основание применить ядерное оружие».