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Военный эксперт назвал особенности российского беспилотника «Форпост»

Военный эксперт Баранец: российский беспилотник «Форпост» поражает цель максимально точно
13:21, 24 марта 2022
Военный эксперт назвал особенности российского беспилотника «Форпост» Российский беспилотник «Форпост» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский беспилотник «Форпост» поражает цель максимально точно, заявил военный обозреватель Виктор Баранец телеканалу «360». Этот беспилотник, который используют в военной операции на Украине, может находиться в воздухе более 42 часов и переносить свыше 100 килограммов груза.

Всё это высокоточное оружие, которое поражает цель с минимальным отклонением от неё. У «Форпоста» есть операторы, которые наблюдают за тем, что происходит на земле, наводят на цель, которую и поражают, — сказал Баранец.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ беспилотником «Форпост». Операторы БПЛА сопроводили колонну самоходных артиллерийских установок до места расположения и ликвидировали их точечными ударами, сообщили в ведомстве.

В этот же день, 20 марта, РИА Новости показало видео применения российской тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» против украинских позиций в Донбассе. На кадрах видно, как она совершает несколько залпов по противнику.

Система «Солнцепёк» предназначена для огневой помощи пехоте и танкам, поражения живой силы противника, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.

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