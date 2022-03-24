Военный эксперт назвал особенности российского беспилотника «Форпост»

Российский беспилотник «Форпост» поражает цель максимально точно, заявил военный обозреватель Виктор Баранец телеканалу «360». Этот беспилотник, который используют в военной операции на Украине, может находиться в воздухе более 42 часов и переносить свыше 100 килограммов груза.

Всё это высокоточное оружие, которое поражает цель с минимальным отклонением от неё. У «Форпоста» есть операторы, которые наблюдают за тем, что происходит на земле, наводят на цель, которую и поражают, — сказал Баранец.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ беспилотником «Форпост». Операторы БПЛА сопроводили колонну самоходных артиллерийских установок до места расположения и ликвидировали их точечными ударами, сообщили в ведомстве.

В этот же день, 20 марта, РИА Новости показало видео применения российской тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» против украинских позиций в Донбассе. На кадрах видно, как она совершает несколько залпов по противнику.

Система «Солнцепёк» предназначена для огневой помощи пехоте и танкам, поражения живой силы противника, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.