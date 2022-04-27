Военный эксперт назвал бессмысленной поставку Киеву ракет Brimstone

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Военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru прокомментировал намерение Великобритании передать Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone. Он назвал поставку этого оружия совершенно бессмысленной.

Специалист пояснил, что Brimstone относятся к ракетам воздушного базирования и для их несения необходимы специальные средства ВВС, наличие которых у Украины сомнительно.

Поскольку её не на что подвешивать, а подвеска — это не просто повесить на крючок, там же электрические цепи, она же должна иметь какое-то управление и понимать, что её сбросили, то это совершенно бессмысленная поставка, — сказал эксперт.

Он также добавил, что дальность полёта ракеты Brimstone составляет не более одной тысячи километров. Ядерным боеприпасом она не оснащается, кассетный заряд на неё ставить не имеет смысла, а химический — нерентабельно.

О том, что Лондон передаст Киеву ракеты Brimstone ранее заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Он отметил, что Украина просила обеспечить её оперативно-тактическими ракетами повышенной дальности для поражения наземных целей.