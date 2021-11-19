Военный аналитик заверил, что России не страшны ядерные бомбардировщики США

Российские ПВО справятся с угрозой стратегических бомбардировщиков США B-2 Spirit и B-21 Raider, вооружённых новыми ядерными авиабомбами B61-12, рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков «ПолитЭксперту». Для сброса бомб нужно преодолеть закрытое системами ПВО воздушное пространство, а это достаточно сложная задача.

Мы знаем, что является носителем этих бомб. Это и стратегические бомбардировщики, и самолеты F-35, то есть это все те потенциальные цели, с которыми работают современные российские зенитно-ракетные системы. В любом случае работать мы будем именно по носителям, сбивая их до того, как они доставят этот боеприпас, — заявил Леонков.

Он добавил, что B61-12 — планирующий термоядерный боеприпас, который может применяться и в других локальных конфликтах. При этом его производство ограничено Договором между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, напомнил Леонков.

Ранее с помощью стратегического бомбардировщика B-2 Spirit ВВС США испытали сверхмощные корректируемые противобункерные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Они способны проникать в землю перед взрывом на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона.