https://static.news.ru/photo/16360dee-d6f0-11e9-8409-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России /vk.com

Российские и белорусские военнослужащие провели совместные учения в Нижегородской области, в рамках которых ликвидировали танковое подразделение условного противника.

По данным пресс-службы Западного военного округа, в манёврах были задействованы четыре многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 РФ и звено истребителей-штурмовиков Су-25 республики.

В качестве авиационных средств поражения использовались фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, осколочно-фугасные авиационные бомбы ОФАБ-250, а также управляемые ракеты ближнего манёвренного боя, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что манёвры выполнялись на высоте от 200 м до 3,5 км.

Совместные учения «Щит Союза — 2019» стартовали 13 сентября. В них задействованы 12 тысяч военнослужащих из России и Белоруссии. Согласно сценарию, участники отрабатывают борьбу с незаконными вооружёнными формированиями.

Ранее News.ru писал, что корабли Балтийского флота России провели учения с артиллерийскими и ракетными стрельбами по кораблям условного противника. По данным штаба манёвров, все обозначенные цели были успешно уничтожены. В акватории Балтийского моря действовала ударная группа в составе корвета «Бойкий» и сторожевого «Ярослава Мудрого».