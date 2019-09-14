Российские и белорусские военнослужащие провели совместные учения в Нижегородской области, в рамках которых ликвидировали танковое подразделение условного противника.
По данным пресс-службы Западного военного округа, в манёврах были задействованы четыре многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 РФ и звено истребителей-штурмовиков Су-25 республики.
В качестве авиационных средств поражения использовались фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, осколочно-фугасные авиационные бомбы ОФАБ-250, а также управляемые ракеты ближнего манёвренного боя, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что манёвры выполнялись на высоте от 200 м до 3,5 км.
Совместные учения «Щит Союза — 2019» стартовали 13 сентября. В них задействованы 12 тысяч военнослужащих из России и Белоруссии. Согласно сценарию, участники отрабатывают борьбу с незаконными вооружёнными формированиями.
Ранее News.ru писал, что корабли Балтийского флота России провели учения с артиллерийскими и ракетными стрельбами по кораблям условного противника. По данным штаба манёвров, все обозначенные цели были успешно уничтожены. В акватории Балтийского моря действовала ударная группа в составе корвета «Бойкий» и сторожевого «Ярослава Мудрого».