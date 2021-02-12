Военные раскрыли текст команды для запуска ракет комплексами «Искандер»

https://static.news.ru/photo/06f32642-6d2f-11eb-a6dc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Команда на запуск ракет боевому расчёту комплекса «Искандер» приходит в виде текстового сообщения: «Перейти в готовность 1». Военные неформально называют это послание «эсэмэской».

У сообщения есть зашифрованная часть, содержащая координаты цели, рассказали ракетчики, принимающие участие в учениях в Курской области. Командир расчёта после получения «эсэмэски» отдаёт приказание задраиться в кабине комплекса. Полученный код вводят в бортовой компьютер.

Затем командир нажимает на кнопку «Режим», и дальше машина действует самостоятельно: раскручивает гироскопы ракеты, опускает опоры, раздвигает крышу, поднимает ракету и так далее, — поделились военные.

Подготовка к пуску занимает восемь минут. Вплоть до последней минуты, когда в двигателе ракеты начинается химическая реакция, команду можно отменить, сообщает «Российская газета».

«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов: «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Их основное назначение заключается в борьбе с системами ПВО и ПРО и уничтожение важнейших объектов противника, прикрываемых этими системами, на дальностях до 500 километров. Разработчиком «Искандеров» является научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения».

Как писал NEWS.ru, комплексы «Искандер-М» останутся главным оружием российских Ракетных войск и артиллерии. Об этом заявил начальник данного рода войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. По его словам, в настоящее время модернизационный потенциал комплекса реализован менее чем наполовину.