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Командир дивизии противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО особого назначения генерал-майор Сергей Грабчук заявил о том, что идут работы по расширенной модернизации ПРО Москвы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на газету Минобороны РФ «Красная звезда».

В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО без её снятия с боевого дежурства <...> Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО, — привёл слова Сергея Грабчука «Интерфакс».

Он отметил, что систему ПРО второго поколения обновляют до современной. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ПРО Москвы обновят до 2022 года, отмечает портал.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) к 2024 году будут полностью укомплектованы только современными ракетами российского производства. Минобороны планирует полностью убрать из боевого состава ракетные комплексы времён СССР.