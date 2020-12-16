Минобороны РФ показало на видео загрузку в шахту ракеты «Авангард»

https://static.news.ru/photo/6414c314-3f92-11eb-bc37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобрнауки России/youtube.com

РФ перевооружает первое в ВС РФ соединение, имеющее в распоряжении ракетный комплекс «Авангард», заявили в Минобороны России. Установили новейшую отечественную межконтинентальную баллистическую ракету с помощью специальной транспортно-загрузочной системы.

Всю сложнейшую процедуру провели за несколько часов. Ведомство опубликовало видео, на кадрах которого показана транспортировка и загрузка МБР, передаёт «Экономика сегодня».

«Авангард» способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его неуязвимым для средств противовоздушной и противоракетной обороны.

В Оренбургской области продолжается перевооружение первого в Вооружённых силах РФ соединения, оснащаемого ракетным комплексом «Авангард». Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, — добавили в Минобороны.

О гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» президент РФ Владимир Путин впервые рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений.

Накануне политик оценил способность современного российского гиперзвукового боевого блока «Авангард» выдерживать сверхвысокую температуру в полёте. Глава государства сравнил его с «эффектом эскимо». На сегодняшний день Россия является единственной страной, официально объявившей о наличии такого вида вооружений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заступит на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения в 2022 году. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. По его словам, сейчас готовятся государственные лётные испытания комплекса.