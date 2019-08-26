Артиллеристы Западного военного округа провели боевые стрельбы из 240-мм самоходных миномётов «Тюльпан» артиллерии резерва Верховного Главнокомандования. Учения прошли в Тамбовской области.
Военные вели огонь по мишеням, которые находились на расстоянии от восьми до сорока километров.
По данным телеканала «
Ранее News.ru писал, что российское предприятие «Уралтрансмаш» усовершенствует самоходные артиллерийские миномёты «Тюльпан». Срок окончания модернизации намечен на 2020 год.
«Тюльпан» — советский 240-миллиметровый самоходный миномёт, созданный для уничтожения укреплённых зданий, скоплений личного состава и вооружения противника. Эксплуатируется с 1972 года. Боевое крещение «Тюльпан» принял во время войны в Афганистане.