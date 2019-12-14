https://static.news.ru/photo/1636c8c0-1fb0-11ea-8b02-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/forumMMG

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что в ближайшие годы все ракетные комплексы на вооружении России будут заменены на современные.

Окончательно избавиться от советских РК планируется к 2024 году. Уточняется, что в 2019 году три ракетных полка перевооружили стратегическими ракетными комплексами «Ярс» и уже начинается перевооружение ещё одного полка оснащённым управляемым боевым блоком «Авангард», передаёт «Красная звезда».

Генерал-полковник отметил, что гарантия на современные комплексы составляет 15 лет, но столь короткий срок является неоправданным с экономической точки зрения, поэтому следует максимально продлевать время эксплуатации, если техника отвечает требованиям ядерной и экологической безопасности. Пример тому — «Воевода», не имеющий аналогов в мировом боевом ракетостроении, который и дальше будет находиться в боевом составе.

Как писал NEWS.ru ранее, комплекс противовоздушной обороны Западного военного округа, который расположен в Ленинградской области, перевооружился на ЗРС С-400. Сообщается, что зенитчикам передали последний комплект амуниции. Также полк провёл учения. Были проведены стрельбы по гиперзвуковым целям «Фаворит».