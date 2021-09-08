Военные эксперты оценили перспективы колёсного танка для боёв в городе

Лёгкий колёсный танк «Спрут-СДМ1», который планирует создать Ростех, больше подойдёт не для российской армии, а для спецслужб, которые борются в городах с вооружёнными террористическими организациями. Такое мнение «ПолитЭксперту» высказал подполковник запаса Владимир Язиков.

Военный эксперт также считает , что колёсный танк может хорошо себя зарекомендовать и для продажи на экспорт, например, в страны, в которых идут военные столкновения.

Язиков отметил, что сейчас можно наблюдать, что военная техника стала чаще применяться в городах, поэтому весьма резонно, что танк планируется поставить на колёса. Ранее, когда военные действия велись в поле, такая техника не могла обеспечить нужную проходимость.

Член Экспертного совета «Офицеров России», генерал-майор Николай Тутрин также считает разработку колёсного танка перспективной.

Вдоль дорог, конечно, легче передвигаться колёсной технике, чем бронетанковой. Расход топлива меньше, маневренность и скорость — выше. С этих позиций, думаю, те, кто задумал это сделать, на правильном пути, — отметил он.

Как сообщалось, холдинг «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех» планирует создать легкий колесный танк со 125-мм пушкой. Боевое отделение «Спрута-СДМ1» установят на колёсное шасси, которое, возможно, будет плавающим.

Ранее танк «Спрут-СДМ1» успешно прошёл первый этап государственных испытаний в Чёрном море. В ходе второго этапа танк должен будет продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, а также её использование в условиях штиля и волнения моря до трёх баллов.

По огневой мощи «Спрут-СДМ1» не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде соответствует уровню БМД-4М. Он представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Скорость передвижения танка по суше составляет до 70 км/ч, по воде — до 10 км/ч. Он может применять различные виды боеприпасов, дальность поражения цели составляет пять километров.