https://static.news.ru/photo/bfca7d6c-be1e-11e9-95c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

«Военно-промышленная компания» (ВПК) займётся разработкой бронетехники на гусеничном ходу и купит профильное предприятие.

Генеральный директор ВПК Александр Красовицкий рассказал, что в настоящий момент в компании идёт 17 опытно-конструкторских работ, которые будут завершены в ближайшее время и это будут машины в новых весовых категориях, в том числе, и на гусеничном ходу, передаёт ТАСС .

Уточняется, что речь ведётся о семействе лёгких бронемашин военного и двойного назначения. На данный момент ВПК производит бронемашины на колёсах — «Тигр», «Медведь» и «Атлет», а также бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82 и машины на их базе, колёсную платформу «Бумеранг».

Как писал News.ru ранее, Минобороны РФ опубликовало ролик, на котором можно рассмотреть тяжёлый ударный беспилотник «Охотник». Видео выложили на YouTube. На нём запечатлены процессы рулёжки, разбега и взлёта дрона, а также полёта и приземления «Охотника».