«Военная мысль»: США создадут средства нейтрализации ядерного оружия России

Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

В настоящее время США занимаются разработкой средств нейтрализации российского ядерного оружия. Об этом написал издаваемый Минобороны РФ журнал для военачальников «Военная мысль». По данным издания, которые приводит РИА Новости, американские средства будут способны поразить значительную часть ядерного потенциала страны до того, как руководство примет решение об ответно-встречном ударе.

Авторы статьи отмечают, что в настоящее время теория сдерживания в США и странах НАТО заменена на теорию упреждающих силовых действий. В этой связи Вашингтон стремится к обладанию стратегическим неядерным оружием с коротким подлетным временем к цели и формально не подпадающим под какие-либо ограничения. Предполагается, что применение подобного типа оружия позволит поразить значительное число ядерных сил России «до принятия решения верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерацией на нанесение ответно-встречного удара».

В издании подчеркивают, что подобное может «крайне негативно» отразиться на нацбезопасности РФ и «потребует от ее политического руководства активного противодействия складывающимся угрозам».

По информации авторов статьи, в отдаленных планах Вашингтона значится создание стратегических огневых систем вооружения, работающих по принципу разведывательного ударного комплекса и систем оружия направленной энергии. Что касается среднесрочной перспективы, то здесь Штаты планируют создать промежуточную структуру, которая будет оснащена существующими и поступающими в войска средствами кинетического и некинетического глобального, регионального и ядерного воздействия.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в недавнем прошлом США контактировали с Россией ради снижения рисков применения ядерного оружия и донесения возможных последствий его применения Москвой. Задействованные для диалога контакты он не раскрывал, «чтобы их защитить».

Газета The Wall Street Journal перед этим писала, что Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в связи с ситуацией на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила, что Вашингтон обсуждает только те вопросы, которые беспокоят непосредственно государство и никак не касаются Украины.