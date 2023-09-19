Военэксперт раскрыл область применения гиперзвукового патрона Военный аналитик Храмчихин: гиперзвуковой патрон пригодится против бронетехники

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Новый российский патрон с гиперзвуковой скоростью пули (до 1500 м/с) пригодится для уничтожения вражеской легкобронированной техники, заявил NEWS.ru независимый военный аналитик Александр Храмчихин. Он отметил, что такой эффект будет достигаться за счет высокой кинетической энергии пули.

Если разговор идет о крупных стрелковых калибрах, например 10,3 мм или 12,7 мм, то тогда это уже имеет смысл в качестве боеприпаса повышенной бронепробиваемости. Если скорость пули получается настолько большая, то и кинетическая энергия при ударе в цель получается очень высокая, в результате повышается бронепробиваемость. То есть, такие боеприпасы, скорее всего, будут применяться против техники и бронированных целей, а не против обычного личного состава на поле боя. По крайней мере, легкую бронетехнику будет пробивать — бронемашины, БТР, БМП, — пояснил Храмчихин.

Кроме того, по словам эксперта, в случае выхода гиперзвукового патрона на рынок можно будет говорить о первенстве российских оружейников в этой области.

Я даже термина такого — гиперзвуковой патрон — ранее не слышал, и в мировой практике такого не замечал. Поэтому очевидно, что это будет уникальная российская разработка, наше ноу-хау, если дойдет до серийного выпуска, — отметил Храмчихин.

Ранее сообщалось, что в России приступили к испытаниям гиперзвукового снайперского патрона, об этом РИА Новости рассказал руководитель компании — разработчика боеприпаса Lobaev Arms Владислав Лобаев. По его словам, новый патрон в перспективе будет способен достигать скорости более 1500 метров в секунду.