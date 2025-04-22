Военэксперт раскрыл, какую технику Китай поставляет Украине Военэксперт Перенджиев: Китай продает Киеву беспилотники и робототехнику

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ВС Украины

На вооружении украинской армии имеется оборудование китайского производства, и это уже не тайна, сказал в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, ВСУ получают беспилотные летательные аппараты и робототехнику.

Китай продает не только беспилотники киевскому режиму, но даже и робототехнику. Кстати, в Киеве как-то хвастались, что это, мол, новинки украинского военно-промышленного комплекса, — отметил он.

При этом военный эксперт допустил, что продажи могут идти не напрямую. Участие в этом, по его мнению, принимают третьи страны.

На флоте так бывает: судно принадлежит одной стране, ходит под флагом другой, а экипаж — вообще сборная солянка. Здесь может быть похожая история. Я бы предположил, что Китай напрямую и не поставляет беспилотники Украине. Он просто продает их каким-то третьим государствам, которые в конечном итоге переправляют дроны непосредственно Киеву, — подчеркнул Перенджиев.

Ранее независимый военный эксперт Александр Храмчихин назвал Китай главным поставщиком беспилотников для ВСУ. По его словам, украинские войска активно применяют в зоне боевых действий и дроны китайской сборки, и собственные БПЛА, которые сделаны из комплектующих производства КНР.