Военэксперт раскрыл, для чего США испытывают запущенный SpaceX космоплан Полковник Кнутов: «мирный» космоплан X-37B может нести до 6 ядерных боеголовок

Фото: U.S. Space Force/Keystone Press Agency/Global Look Pres

X-37B

Предназначение многоразового беспилотного аппарата X-37B, запущенного в космос ракетой Илона Маска, пока неизвестно, заявил NEWS.ru военный аналитик Юрий Кнутов. По его словам, подобный космоплан способен нести до шести ядерных боеголовок, несмотря на то, что США заявляют о мирных целях испытаний.

Разработка космоплана X-37B — это серьезная программа. Размер самого аппарата в разы меньше других шаттлов. Основное предназначение X-37B, принадлежащего Космическим силам США, до конца неизвестно. Власти США заявляют, что аппарат используется для изучения особенностей управления другими кораблями в полете, маневрирования, в том числе посредством запуска миниатюрных спутников. Однако я могу напомнить оценки руководства нашего концерна «Алмаз-Антей» о том, что такой аппарат может нести три ядерные бомбы, а в новой модификации — до шести таких боеголовок, — заявил директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.

Полковник отметил, что РФ не может контролировать испытания подобных космопланов с помощью своих кораблей.

Россия в свое время сама уничтожила все свои надводные корабли, которые могли обеспечивать постоянный контроль за отечественными и иностранными космическими аппаратами. На сегодня у нас нет возможности наблюдать за X-37B, когда он, к примеру, находится над территорией США. Есть большая вероятность, что этот космоплан сейчас отрабатывает маневры по сбросу ядерных зарядов, — предполагает Кнутов.

Эксперт указал, что Россия может лишь пресечь удары по своей территории с таких аппаратов с помощью спутников.

Вероятность того, что X-37B могут использоваться и как средства борьбы с космическими аппаратами других стран, достаточно велика. Подобные полеты должны сопровождаться нашими спутниками-инспекторами, следующими за таким космопланом для пресечения возможных ударов по территории России. Наша страна обладает всеми необходимыми технологиями для этого, — добавил Кнутов.

В ночь на пятницу (в четверг в 20:07 по времени Восточного побережья США) тяжелая ракета Falcon Heavy, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, стартовала на орбиту с космопланом X-37B на борту. Запуск осуществлялся с мыса Канаверал во Флориде, со стартового комплекса 39А. При этом конкретные задачи X-37B не называются — это строго засекреченная информация. Отмечается лишь факт проведения «широкого спектра испытаний и экспериментов».