Украина может не дождаться от Евросоюза обещанного ранее миллиона артиллерийских снарядов калибра 155 мм даже до конца 2024 года, заявил NEWS.ru заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. По его мнению, проблема с производством и поставками этого оружия Киеву упирается в бюрократию, финансирование и нехватку производственных мощностей.
Военно-промышленный комплекс Евросоюза — это весьма разрозненный конгломерат сравнительно небольших предприятий с разными интересами и приоритетами, зачастую и нормативными базами. Встают вопросы формирования единых цен на те же снаряды, вопросы передачи запасов сырья, загрузки производственных мощностей и рабочей силы. Для конкретных предприятий реализация либо затруднена, либо невыгодна. Вот сроки и съезжают, — объяснил Тебин.
Мнение частного бизнеса играет не последнюю роль в странах ЕС, добавил эксперт. По его словам, европейские предприятия могут самостоятельно спускать на тормоза невыгодные для себя решения и тем самым замедлять процесс передачи боеприпасов Киеву.
Когда именно Украина получит обещанные снаряды — непонятно. Возможно Европа и выйдет на заявленные показатели, но это будет нескоро, и стоить это будет дороже. Возможно, это произойдет даже не в 2024 году, — подчеркнул Тебин.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз не сможет передать Киеву обещанный миллион артиллерийских снарядов к марту будущего года в срок. По данным агентства, Европейская служба внешних связей уже проинформировала об этом государства — члены объединения. Изначально планировалось отправить на Украину снаряды в течение года с начала СВО. Предполагалось использовать европейские запасы, а затем нарастить производство. Однако задуманное удалось выполнить лишь на 30%.