Военэксперт назвал сроки поставок Киеву миллиона артиллерийских снарядов Военэксперт Тебин: Украина не получит от ЕС обещанные снаряды в 2024 году

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украина может не дождаться от Евросоюза обещанного ранее миллиона артиллерийских снарядов калибра 155 мм даже до конца 2024 года, заявил NEWS.ru заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. По его мнению, проблема с производством и поставками этого оружия Киеву упирается в бюрократию, финансирование и нехватку производственных мощностей.

Военно-промышленный комплекс Евросоюза — это весьма разрозненный конгломерат сравнительно небольших предприятий с разными интересами и приоритетами, зачастую и нормативными базами. Встают вопросы формирования единых цен на те же снаряды, вопросы передачи запасов сырья, загрузки производственных мощностей и рабочей силы. Для конкретных предприятий реализация либо затруднена, либо невыгодна. Вот сроки и съезжают, — объяснил Тебин.

Мнение частного бизнеса играет не последнюю роль в странах ЕС, добавил эксперт. По его словам, европейские предприятия могут самостоятельно спускать на тормоза невыгодные для себя решения и тем самым замедлять процесс передачи боеприпасов Киеву.

Когда именно Украина получит обещанные снаряды — непонятно. Возможно Европа и выйдет на заявленные показатели, но это будет нескоро, и стоить это будет дороже. Возможно, это произойдет даже не в 2024 году, — подчеркнул Тебин.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз не сможет передать Киеву обещанный миллион артиллерийских снарядов к марту будущего года в срок. По данным агентства, Европейская служба внешних связей уже проинформировала об этом государства — члены объединения. Изначально планировалось отправить на Украину снаряды в течение года с начала СВО. Предполагалось использовать европейские запасы, а затем нарастить производство. Однако задуманное удалось выполнить лишь на 30%.